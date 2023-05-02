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Karlıova'da bir silikozis hastası hayatını kaybetti

Karlıova'da bir silikozis hastası hayatını kaybetti

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İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden silikozis hastası Gökkan Dinler'in cenazesi Bingöl'ün Karlıova ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden silikozis hastası Gökkan Dinler'in cenazesi Bingöl'ün Karlıova ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul'da kot kumlama atölyesinde çalışırken silikozis hastalığına yakalanan Dinler (40), İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Evli ve dört çocuk babası Dinler'in cenazesi Karlıova'nın Taşlıçay köyünde defnedildi.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel

İstanbul Karlıova Bingöl Güncel Haberler

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