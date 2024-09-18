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Karlıova'da Aile Husumeti Barış Yemeğiyle Sonlandırıldı

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, Teymuroğlu ailesinin bazı fertleri arasındaki husumet, düzenlenen barış yemeğiyle sona erdi. Kaymakam ve Belediye Başkanı'nın çabalarıyla gerçekleşen etkinlikte, bir kavga sonucu doğan husumet sonlandırıldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir ailenin bazı fertleri arasındaki husumet barış yemeğiyle sona erdi.

Bağlıisa köyünde yaklaşık iki ay önce çıkan ve 5 kişinin yaralandığı kavga, Teymuroğlu ailesinin bazı fertleri arasında husumete neden oldu.

Husumetin sonlandırılması için Kaymakam Tufan Bağır Gilan, Belediye Başkanı Veysi Bingöl, bölgenin ileri gelenleri ve kanaat önderleri girişimde bulundu.

Aile fertlerinin ikna edilmesinin ardından taziyeevinde barış yemeği düzenlendi.

Kaymakam Gilan ve Belediye Başkanı Bingöl, husumetin barışla sonuçlanması için çaba gösterenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel

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