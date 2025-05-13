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Karlıova'da Aile Destek Merkezi Kursiyerlerinin El Emeği Ürünleri Sergilendi

Karlıova'da Aile Destek Merkezi Kursiyerlerinin El Emeği Ürünleri Sergilendi
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri tarafından üretilen el emeği ürünler sergilendi. Sergide, kursiyerlere sertifikaları verildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri tarafından üretilen ürünler sergilendi.

Yeni taziyeevinin giriş katında düzenlenen sergide, Karlıova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde faaliyet yürüten ADEM ve Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerin hazırladığı el emeği göz nuru ürünler beğeniye sunuldu.

3 gün sürecek sergiyi gezen Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, ürünler hakkında kursiyerlerden bilgi aldı.

Daha sonra kursiyerlere sertifikaları verildi.

Sergiye, Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, Bingöl SYDV Müdürü Seyhan Yaraşır, kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel
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