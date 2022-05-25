Karlıova'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi - Haberler

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Karlıova'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi

AA - Bülent Temiz - Güncel
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Karlıova'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi

Karlıova ilçesinde Çukurtepe Ortaokulunda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.

Karlıova ilçesinde Çukurtepe Ortaokulunda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.

Çukurtepe Ortaokulu bahçesinde düzenlenen fuarın açılışına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yıldız, Şube Müdürleri Aziz Bingöl, Atice Alver ve Emrah Demirbağ, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Fuarda, öğrenciler hazırladıkları projeleri sergiledi.

Proje stantlarını gezen Yıldız, fuarda emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

AA / Bülent Temiz - Güncel

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