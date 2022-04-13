Karlıova beyaza büründü, kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti
İhlas Haber Ajansı - Ayhan Turhan - Güncel
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Karlıova beyaza büründü, kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti Bingöl'ün en çok kar yağışı alan ilçesi Karlıova, bahar ayının ortasında beyaza büründü.
KARLIOVA, BİNGÖL (İHA) - Karlıova beyaza büründü, kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti
BİNGÖL - Bingöl'ün en çok kar yağışı alan ilçesi Karlıova, bahar ayının ortasında beyaza büründü. Kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi aştı.
Adını karla kaplı ovadan alan Karlıova ilçesinde kar çilesi bitmek bilmedi. İl genelinde bahar havası tamamen hakim olurken, Karlıova'da yeniden kar yağışı etkisini gösterdi. Akşam saatlerinde yağmurla karışık başlayan kar, sonrasında tamamen etkisini gösterdi. İlçenin tamamı beyaza bürünürken, kar kalınlığı da yer yer 5 santimetreyi aştı.
Kar yağışıyla beraber bazı sürücüler de aracının üzerinde karları temizlemeye başladı.