Karlı Yollarda Hayat Kurtaran Kadın Paramedikler

Muş'ta görev yapan kadın paramedikler, coğrafyanın zorluklarına rağmen karlı yolları aşarak hastaların yardımına koşuyor.

Sağlık çalışanları, acil sağlık hizmeti bekleyen hastaların şifa bulması için gece gündüz gayret gösteriyor.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapan paramedik Havva Nur Avcı ve Elif Güven de hasta ve yaralıları hastanelere ulaştırmak için zamanla yarışıyor.

Aynı ekipte görev yapan ve özellikle kış mevsimde karlı yolları aşarak tüm zorluklara göğüs geren Avcı ve Güven, acil sağlık hizmeti bekleyen hastalara yetişmenin mutluluğunu yaşıyor.

Onlarca insanın imdadına koşan kadın paramedikler, ihtiyaç halinde direksiyon başına geçerek de görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ediyor.

"İnsanlara aslında umut oluyoruz"

Sekiz yıldır paramedik olarak çalışan Avcı, AA muhabirine, kış mevsiminin çetin geçtiği kentte görevini severek yaptığını söyledi.

Mevsim şartlarının vakaya ulaşmalarına engel olamadığını vurgulayan Avcı, "Şoföre ihtiyaç duyulduğu hallerde kadın sürücü olarak yardımcı oluyorum. Vakalara ulaştığımızda ambulans kullanan bir kadın sürücü gördüklerinde şaşırıyorlar. Muş'ta kar fazla oluyor ve vakaya ulaşmamış zorlaşıyor ama vakalarımızın tamamına ulaşıyoruz. Vakaya ulaşımımızı en çok zorlayan durum kesinlikle kar yağışı çünkü 1,5 metreyi bulan karlı bölgeler var. Gerek zincir takarak, gerekse de paletli ambulanslarla vakalarımıza ulaşmaya çalışıyoruz." dedi.

Hayat kurtardıklarında mutlu olduklarını dile getiren Avcı, şunları kaydetti:

"Vakalara ulaştığımızda ve hayat kurtardığımızda büyük mutluluk yaşıyoruz. Özellikle kış şartlarında hastaya ulaşmamız çok zor oluyor. Hasta, bizi karşısında gördüğünde çok şaşırıyor. Bu da bize haliyle mutluluk veriyor çünkü o insanlara aslında umut oluyoruz. Meslek olarak zamana ve coğrafi şartlara meydan okuyarak hastalara ulaşıyoruz ve bunun için de çok mutluyuz."

"Yeri geliyor metrelerce karda yürümeye çalışıyoruz"

Mesleğin zorluklarından bahseden Güven ise önceliklerinin insana yardım etmek olduğu için uykusuzluğu ve yorgunluğu unuttuklarını söyledi.

Güven, "Ambulansın ulaşamadığı yerlere yürüyerek, koşarak ulaşmaya çalışıyoruz çünkü zamanla yarışıyoruz ve bunun bilincindeyiz. Önceliğimiz hastalarımız. Hastaya ulaşmak, ona müdahale etmek ve yardımcı olmak, bizim için her şeyden öte. Yeri geliyor metrelerce karda yürümeye çalışıyoruz. Tüm bu zorluklara rağmen özveriyle işimizi yapmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.