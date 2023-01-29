Karlı yolda takla atan minibüste sıkıştı, güçlükle kurtarıldı Güncel Haberler ELAZIĞ'da, kar yağışıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs, takla atıp devrildi. ELAZIĞ'da, kar yağışıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs, takla atıp devrildi. Araçta sıkışan sürücü H.D., ekiplerin çalışmasıyla güçlükle kurtarıldı. Kaza, saat 02.00 sıralarında, Elazığ- Pertek yolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. H.D.'nin kullandığı 67 TV 472 plakalı minibüs, yoğun kar yağışıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Devriye görevi yürüten jandarma ekiplerinin fark etmesiyle kaza, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekiplerine bildirildi. İhbarla kaza yerine gelen ekipler, sıkıştığı yerden H.D.'yi güçlükle çıkardı. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan H.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Elazığ Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Karlı yolda takla atan minibüste sıkıştı, güçlükle kurtarıldı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.