Karlı Dağları Aşarak Yaban Hayvanlarına Umut Oldular

Karlı dağları aştılar, doğanın sessiz sakinlerine umut oldular

KIRIKKALE - Kırıkkale'de zorlu kış şartlarına rağmen karla kaplı dağları aşan ekipler, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Uzmanlar ise, doğru yemleme yöntemlerinin ekosistemin dengesi için hayati önem taşıdığını belirtti.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Faraşlı köyünde, karla kaplı dağlar hayvan dostlarını yalnız bırakmayan bir ekibe ev sahipliği yaptı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Jandarma Çevre Koruma Timi, doğanın sessiz sakinleri için harekete geçti. Zorlu kış şartlarında yaşam mücadelesi veren hayvanlara destek olmak amacıyla ekipler, ormanlık alanlara yem bıraktı. Özel hazırlanan besin değeri yüksek yemler, hayvanların sağlığını destekleyerek doğal yaşam dengesinin sürdürülmesine katkı sağlayacak. Karla kaplı zirvede gerçekleştirilen bu anlamlı görev, ekiplerin kararlılığını ve doğaya olan sevgisini gözler önüne serdi. Ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü bölgede, karla kaplanan alanlar önce temizlendi. Ardından, hayvanların kolayca ulaşabileceği şekilde yemler özenle bırakıldı.

Bu çalışmalar, hem doğadaki ekolojik dengenin korunması hem de yaban hayatının zorlu kış şartlarında hayatta kalabilmesi için hayati önem taşıyor. Karlı dağları aşarak bölgeye ulaşan ekiplerin gayreti, doğanın korunmasına yönelik farkındalık oluşturmanın ötesinde, doğa ile kurulan özel bir bağı da temsil ediyor. Kış aylarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları, açlık nedeniyle ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Bu durum, yemleme çalışmalarının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

"Hayvanların hayatta kalması sağlanır hem de ekosistemin dengesi korunur"

Veteriner Hekim Behiye Gümüşkalem Dündar, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, yaban hayvanları için doğru yemleme yöntemlerinin önemine vurgu yaptı. Dündar, "Yem bırakma çalışmalarının, hayvanların doğal beslenme alışkanlıklarına uygun şekilde planlanması gerekiyor. Yanlış yemler, hayvanların sağlığına zarar verebilir ve doğal dengeyi bozabilir. Ayrıca yemlerin bırakıldığı alanlar, insan etkisinin minimum olduğu güvenli bölgelerden seçilmeli. Bu sayede hem hayvanların hayatta kalması sağlanır hem de ekosistemin dengesi korunur" dedi.

"İnsan etkisinden uzak bölgeler tercih edilmeli"

Veteriner Hekim Coşkun Tuna ise, doğada yem bulamayan hayvanların ekosistemde beklenmedik dönüşlere neden olabileceğine dikkat çekti. Tuna, "Aç kalan hayvanlar, farklı beslenme alışkanlıkları geliştirerek diğer türlere zarar verebilir ya da mevcut dengeleri bozabilir. Bu yüzden yemleme çalışmaları titizlikle planlanmalı. Hayvanların ulaşabileceği, ancak insan etkisinden uzak bölgeler tercih edilmeli. Aksi halde insanlarla hayvanlar arasında doğrudan temas, hem hayvanlar hem de insanlar için sağlık riski oluşturabilir" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ormanlık ve dağlık alanlara kurulan fotokapanlarla yaban hayatını izliyor. Fotokapanlar, vaşak, kurt, yaban domuzu, tilki ve karaca gibi birçok yaban hayvanının bu bölgelerde yaşadığını ortaya koyuyor. Ekipler, hem hayvan popülasyonunu izlemek hem de türlerin korunmasına katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.