Karlar eridi, Karadeniz'in rengi kahverengiye döndü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karlar eridi, Karadeniz'in rengi kahverengiye döndü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Karlar eridi, Karadeniz'in rengi kahverengiye döndü

Kastamonu'da hava sıcaklığının artmasıyla birlikte karların erimesi ile derelerden akan çamurlu su, Karadeniz'in rengini kahverengiye çevirdi.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da hava sıcaklığının artmasıyla birlikte karların erimesi ile derelerden akan çamurlu Su, Karadeniz'in rengini kahverengiye çevirdi.

Kastamonu'nun sahil bölgesinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte eriyen kar suları dere yataklarını taşırdı. Dere yataklarının taşmasıyla bazı bölgelerde su taşkınları yaşanırken, bazı yollarda da heyelan meydana geldi. Eriyen kar suları İnebolu ilçesinden geçen Söke Çayı'nda da su seviyesini yükseltti. Söke Çayı'ndan akan çamurlu su sebebiyle Karadeniz'in 500 metrelik bölümünün renginin kahverengiye döndüğü görüldü.

(Muhammed Kömeçoğlu/İHA)

Karlar eridi, Karadeniz'in rengi kahverengiye döndü

Karlar eridi, Karadeniz'in rengi kahverengiye döndü

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kastamonu, Karadeniz, kar, su, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title