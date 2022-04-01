Karlar eridi, Karadeniz'in rengi kahverengiye döndü

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da hava sıcaklığının artmasıyla birlikte karların erimesi ile derelerden akan çamurlu Su, Karadeniz'in rengini kahverengiye çevirdi.

Kastamonu'nun sahil bölgesinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte eriyen kar suları dere yataklarını taşırdı. Dere yataklarının taşmasıyla bazı bölgelerde su taşkınları yaşanırken, bazı yollarda da heyelan meydana geldi. Eriyen kar suları İnebolu ilçesinden geçen Söke Çayı'nda da su seviyesini yükseltti. Söke Çayı'ndan akan çamurlu su sebebiyle Karadeniz'in 500 metrelik bölümünün renginin kahverengiye döndüğü görüldü.

(Muhammed Kömeçoğlu/İHA)