Van'da 569 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

HASTALAR, EKİPLER TARAFINDAN HASTANELERE ULAŞTIRILDI

Tuşba ilçesine bağlı Bardakçı, Yumrutepe ve Çomaklı mahallerinde rahatsızlanan 1'i kadın 3 hasta, ekiplerin yolu açması sonucu sağlık ekipleri tarafından hastanelere ulaştırılarak tedaviye alındı.

Bu arada kardan kapanan 569 yerleşim yerinin ulaşıma açılması için yoğun bir çalışma yürütülürken, Van'ın Tuşba, İpekyolu ve Edremit ilçelerinde belediye karla mücadele ekipleri de sorumluluk alanlarında kar temizleme çalışması başlattı.