Gezi soruşturması kapsamında tutuklanan Ayşe Barım'ın kardeşi gözaltına alındı

Ünlü menajer Ayşer Barım'ın kardeşi de gözaltında
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çağırdığı iş adamına sitem etti: Yardımını beğenmedim

Ünlü şirketin CEO'suna tüm Türkiye'nin önünde sitem etti
Santorini'de depremler nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Binlerce kişinin kaçışı sonrası OHAL ilanı
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan Filistinliler için zorla yerinden etme planı

İsrailli bakandan skandal talimat

Karla Mücadele Çalışmaları Sonrası 160 Yerleşim Yerine Ulaşım Sağlandı

Karla Mücadele Çalışmaları Sonrası 160 Yerleşim Yerine Ulaşım Sağlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın, Zonguldak ve Sakarya'da etkili olan kar yağışı sonrası kapanan 160 yerleşim yerine ulaşım sağlandı. Ekipler, çalışmalara devam ederek kapalı yolları açmayı başardı.

Bartın, Zonguldak ve Sakarya'da kar nedeniyle kapanan 160 yerleşim yerine ulaşım sağlanmaya başlandı.

Bartın İl Özel İdaresi Karla Mücadele Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, kentte iki gündür aralıklarla devam eden kar nedeniyle merkez ilçede 18, Ulus'ta 21, Amasra'da 10 ve Kurucaşile'de 11 olmak üzere ulaşıma kapanan 60 köy yolunun açılması için 29 araç ve 82 personelle çalışma yürütüldü.

Karla mücadele çalışması sonucu kapalı köy yolları yeniden ulaşıma açıldı.

Kar yağışının devam ettiği bölgelerde olası gelişmelere karşı ekipler hazır bekletiliyor.

Zonguldak'ta da kar nedeniyle merkez ve Kozlu'da 15'er, Alaplı'da 1, Çaycuma'da 3, Karadeniz Ereğli'de 28 ve Gökçebey'de 4 olmak üzere 66 köy yolu, ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Sakarya'da ise kapanan 42 grup yolundan 34'ünde ulaşım sağlanmaya başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 40 araç ve 80 kişilik ekibin kentte kar mesaisi devam ediyor.

Geyve, Kocaali ve Taraklı ilçelerinde yoğun yağış nedeniyle ulaşıma kapanan mahalle yollarında Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekiplerince karla mücadele çalışması yürütüldü.

Kapanan 42 grup yolundan 34'ü ulaşıma açılırken Taraklı, Kocaali ve Geyve'de yoğun kar nedeniyle kapanan 8 grup yolunda küreme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
img

Şok eden analiz: Bitcoin yaratıcısı Satoshi Nakamoto'nun kimliği deşifre mi oldu?
img

Programa sarhoş çıkan kişi izleyiciyi isyan ettirdi
img

Terör örgütünden hain plan! 65 kişiyi tek tek böyle öldürdüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jandarma yol kontrolünde bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü

Jandarma bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü
Sergen Yalçın'ın kardeşi son yolculuğuna uğurlandı: Acı gününde dostları yalnız bırakmadı

Sergen'i acı gününde ünlü isimler yalnız bırakmadı
Türkiye'de bir bölgeyi işaret eden sözde deprem kahini, tarih bile verdi

İşte sözde deprem kahininin Türkiye'de işaret ettiği bölge
Süper Lig ekibinin başını yakan maç! 2-0 yenmişlerdi, hükmen mağlup sayılacaklar

2-0 yenmişlerdi, hükmen mağlup sayılacaklar
Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti
Yapay zeka sayesinde trafik cezasından kurtuldu

Yapay zeka sayesinde trafik cezasından kurtuldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.