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Karla Mücadele Çalışmaları Karşısında Yol Sorunları Devam Ediyor

Karla Mücadele Çalışmaları Karşısında Yol Sorunları Devam Ediyor
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Rize, Artvin, Giresun ve Gümüşhane'de karla mücadele çalışmaları sürerken, birçok köy yolu ulaşıma kapalı durumda. Ekipler, yolları açmak için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Rize, Artvin, Giresun ve Gümüşhane'de karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Rize'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı dolayısıyla Ardeşen'de 1, Çamlıhemşin'de 4 ve İkizdere'de 7 olmak üzere 12 köy yolu ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan İkizdere ilçesindeki Ovit Dağı Tüneli yolu ile Ayder Yaylası'nda ulaşımın aksamaması için tuzlama çalışması yürütülüyor.

Artvin

Artvin'de etkili olan kar yağışı sonrasında 75 köye ulaşıma sağlanamıyor.

Kar yağışının ardından il merkezinde 8, Ardanuç'ta 15, Borçka'da 7, Şavşat'ta 21, Yusufeli'nde de 24 olmak üzere 75 köy yolu halen ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için 39 ekip ve iş makinesiyle çalışmalarına devam ediyor.

Artvin şehir merkezinde de belediye ekipleri buzlanma riskine karşı tuzlama çalışması yapıyor. Kentin en önemli turizm merkezlerinden Kafkasör yaylasında kar kalınlığı 1,5 metre, Atabarı Kayak Merkezi'nde ise 2 metreye ulaştı.

Kar ve şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle de çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Giresun

Giresun'da kar yağışı nedeniyle 11 köy yolu ulaşıma kapalı durumda bulunuyor.

Giresun İl Özel İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, köy yerleşim yerlerinde etkili olan kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için ekiplerin kar küreme ve temizleme çalışmalarını halen sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Giresun'a bağlı 548 köyden 11'inde yolun halen ulaşıma kapalı olduğu kaydedildi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 16 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kürtün ilçesinde 12, Torul ilçesinde 4 olmak üzere 16 köyün yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu belirtildi.

Ekiplerce karla mücadele çalışmalarına devam edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
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