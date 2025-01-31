Ekrem İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler

İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler
İmamoğlu'nun mikrofonu verdiği Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu: Orayı kapatalım

İmamoğlu'ndan mikrofonu alan Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu
CHP'li vekilin kötü oyunculuğu: Kameraları görünce biber gazı yemiş gibi öksürmeye başladı

CHP'li vekil, kötü oyunculuğuyla sosyal medyanın diline düştü
Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış

Ailesini katleden 17 yaşındaki çocukla ilgili isyan ettiren detay

Karla Kaplı Köylerde Hayvancılık: Besicilerin Zorlu Mücadelesi

Karla Kaplı Köylerde Hayvancılık: Besicilerin Zorlu Mücadelesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş ve Hakkari'deki köylerde besicilik yapan aileler, kış aylarında hayvanlarına ulaşmak için at ve eşeklere bağladıkları kızaklarla yazın biçtikleri otu taşıyor. Zorlu koşullarda hayvanlarını beslemeye çalışan köylüler, kar örtüsü altında geçen altı ay boyunca emek harcıyor.

SABRİ YILDIRIM/ULAŞ GÜVEN - Muş ve Hakkari'de karla kaplı köylerde yaşayan besiciler, yazın biçtikleri otu at ve eşeklere bağladıkları kızaklarla taşıyarak hayvanlarına ulaştırıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kadıköy ile Muş'a 96 kilometre uzaklıktaki Gölyayla ve Alabalık köylerinde besicilik yapan aileler, kış boyunca ağıllarda kalan küçükbaş hayvanlarının bakımını ihmal etmiyor.

Yazın biçtikleri otu köye yakın noktalarda istifleyen hayvan sahipleri, kışın at ve eşeklere bağladıkları kızaklara yükledikleri balyaları ağılların bulunduğu alana taşıyor.

Besiciler, karla kaplı köyde kar örtüsünün üzerine serdikleri otlarla hayvanları besliyor.

Gölyayla köyü muhtarı ve besici Doğan Güldere, AA muhabirine, köylerine çok fazla kar yağdığı için mayıs ayına kadar kar örtüsünün yerde kaldığını söyledi.

Köyün geçim kaynağının hayvancılık olduğunu ifade eden Güldere, "Hayvanları beslemek için otları kızaklarla taşıyoruz. Atı olmayan besiciler de sırtlarında taşımak zorunda kalıyor. Hayvanları ezdiğimiz karın üzerinde besliyoruz." dedi.

"6 ay boyunca hayvanlarımıza kar üzerinde yem veriyoruz"

Besici Reşat Güneş de 2 bin 700 rakımlı köylerine kış mevsiminde çok fazla kar yağdığını belirtti.

Yazın biçip istifledikleri otlarla hayvanları beslediklerini anlatan Güneş, şunları kaydetti:

"Hayvancılıkta mesai saati yok. Sabah kızağımızı alıp ot yığınının olduğu yere gidiyoruz. Yığın etrafında kar varsa önce onu temizliyoruz. Daha sonra otu çıkarıp kızağa yüklüyoruz. Hayvanlara yem verdiğimiz bölgeye getirip dağıtıyoruz. Hayvanlara vereceğimiz otları kızak yardımıyla yaklaşık 600 metre taşıyoruz. Köyümüz yüksek rakımda olduğu için 2-3 metre kar yağıyor. 6 ay boyunca hayvanlarımıza kar üzerinde yem veriyoruz."

Alabalık köyü muhtarı Çayan Akıncı da zor şartlarda besicilik yaptıklarını belirterek "Köyümüzde yaklaşık 2 bin 500 küçükbaş hayvan var. Köyün geçim kaynağı hayvancılık. Köy dağlık alanda. Şartlarımız zor olmasına rağmen üretim yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"Zor şartlarda bu işi yapıyoruz"

Yüksekova'ya 20 kilometre uzaklıktaki köyde besicilik yapan Ayhan Tekin de sabah erken saatlerde hayvanların bakımını yapmaya başladıklarını belirtti.

Kızaklara yükledikleri otu hayvanların bulunduğu alana taşıdıktan sonra kar örtüsünün üzerine serdiklerini dile getiren Tekin, "Bu şekilde hayvanların rahatlıkla beslenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bakımlarını ihmal etmiyoruz. Yem yedikten sonra hayvanları ağıla alarak diğer öğün için hazırlığa başlıyoruz. 250 koyunum var. Zor şartlarda bu işi yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
img

İlk transferini Türkiye'den yaptı
img

Geline yapılanları görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim
img

Doğmamış bebekleri için Instagram hesabı açtılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti
Erkan Özmen yasadışı bahis soruşturması kapsamında Karadağ'da yakalandı

Karadağ'da yakalanan "Ekrem Abi"nin mal varlığında neler yok ki
Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu

Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu
İmamoğlu'nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı

İmamoğlu'nun ifade vereceği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı
Devrik lider Esad'ın komutanı sokak ortasında vurularak öldürüldü

Cüzdanını açmaya çalışırken sokak ortasında kurşun yağdırdılar
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne bugün kayıt yaptırmayanlara 28 bin lira ceza geliyor

Akşama kadar kayıt yaptırmayana 28 bin lira ceza!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.