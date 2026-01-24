1) YOLU KARDAN KAPANAN KÖYDE SOBA DEVRİLDİ, YARALANAN ÇOCUK 6 SAATTE HASTANEYE ULAŞTIRILDI

SİİRT'in Şirvan ilçesinde kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde sobanın devrilmesi sonucu yaralanan çocuk, İl Özel İdaresi ekiplerinin yaklaşık 6 saat süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı köyünde meydana geldi. Evde bulunan sobanın devrilmesi sonucu Yalçın A. (10), sağ kolundan yanarak yaralandı. Ailesinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolunun kapalı olması üzerine Siirt İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 6 saat süren yol açma çalışmasının ardından köye ulaşan ekipler, yaralı çocuğu iş makinesiyle bulunduğu yerden alarak güvenli alana çıkardı. Yalçın A., burada bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla hastaneye sevk edildi. Çocuğun tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi.