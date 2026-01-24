Haberler

YOLU KARDAN KAPANAN KÖYDE SOBA DEVRİLDİ, YARALANAN ÇOCUK 6 SAATTE HASTANEYE ULAŞTIRILDI

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'in Şirvan ilçesinde kar nedeniyle yolun kapanması sonucu sobanın devrilmesi ile yaralanan 10 yaşındaki çocuk, 6 saatlik bir mücadele sonunda sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

1) YOLU KARDAN KAPANAN KÖYDE SOBA DEVRİLDİ, YARALANAN ÇOCUK 6 SAATTE HASTANEYE ULAŞTIRILDI

SİİRT'in Şirvan ilçesinde kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde sobanın devrilmesi sonucu yaralanan çocuk, İl Özel İdaresi ekiplerinin yaklaşık 6 saat süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı köyünde meydana geldi. Evde bulunan sobanın devrilmesi sonucu Yalçın A. (10), sağ kolundan yanarak yaralandı. Ailesinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolunun kapalı olması üzerine Siirt İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 6 saat süren yol açma çalışmasının ardından köye ulaşan ekipler, yaralı çocuğu iş makinesiyle bulunduğu yerden alarak güvenli alana çıkardı. Yalçın A., burada bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla hastaneye sevk edildi. Çocuğun tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın 'PKK'nın başındaki Türk' dediği isim

İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kreşte taciz soruşturmasında mağdur çocuğun ifadesi: Arkadaşımı dövdü, elbisemi indirip çıplakken kameraya çekti

Mağdur çocuğun ifadesi ortaya çıktı: Elbisemi indirip kameraya çekti
Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok

Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı
38. dakikada 2-0 olan maçın kaç kaç bittiğine inanamayacaksınız

38. dakikada 2-0 olan maçın kaç kaç bittiğine inanamayacaksınız
Galatasaray, Uğurcan'dan sonra Trabzonspor'dan bir ismi daha alıyor

Galatasaray Uğurcan'dan sonra Trabzonspor'dan bir ismi daha alıyor
Kreşte taciz soruşturmasında mağdur çocuğun ifadesi: Arkadaşımı dövdü, elbisemi indirip çıplakken kameraya çekti

Mağdur çocuğun ifadesi ortaya çıktı: Elbisemi indirip kameraya çekti
Minneapolis buz kesti! Makarna bile havada dondu

Termometreye bakan gözlerine inanamadı! Makarna bile havada dondu
Gürsel Tekin: Madde bağımlılığını görmezden gelirsek geleceğimizi kaybederiz

Gürsel Tekin'in dikkat çektiği tehlike: Geleceğimizi kaybederiz