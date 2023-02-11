Karla kaplı köyde hastalanan kadının yardımına AFAD ve UMKE personeli yetişti Güncel Haberler Kar yağışının etkili olduğu Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde rahatsızlanan kadın, AFAD ve UMKE personelinin çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı. Kar yağışının etkili olduğu Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde rahatsızlanan kadın, AFAD ve UMKE personelinin çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı. İlçeye bağlı Çiçekyazı köyü Çandır Mahallesi'nde yaşayan Zülbiye Balta, rahatsızlanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Kar kalınlığının bir metreyi aştığı bölgeye ulaşımın zor olması nedeniyle Kastamonu AFAD ve UMKE personeli görevlendirildi. Kar aracıyla köye ulaşan AFAD görevlileri, evinden aldıkları hastayı sağlık ekiplerine teslim etti. Balta, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaynak: AA / Güncel Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi 112 Acil Çağrı Kastamonu AFAD Güncel Haberler

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