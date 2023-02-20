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Karla kaplı köyde hastalanan çocuğun yardımına AFAD ekibi yetişti

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Karla kaplı köyde hastalanan çocuğun yardımına AFAD ekibi yetişti

Karın etkili olduğu Kastamonu'nun Küre ilçesinde rahatsızlanan çocuk AFAD ekiplerinin çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Karın etkili olduğu Kastamonu'nun Küre ilçesinde rahatsızlanan çocuk AFAD ekiplerinin çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Çaybükü köyü Taşçanak Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Ercan Demirbaş, ateşlenince ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu bölgeye ulaşımın zor olması nedeniyle AFAD ekibi görevlendirildi.

Kar aracıyla köye ulaşan görevliler, evinden alarak omuzlarında taşıdıkları Demirbaş'ı kar üstü paletli aracına bindirdi.

Sağlık ekiplerine teslim edilen çocuk, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Kaynak: AA / Güncel

112 Acil Çağrı Kastamonu AFAD Güncel Haberler

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