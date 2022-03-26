Karla kaplı Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor

KAĞIZMAN, KARS (AA) - Hafta boyunca aralıklarla karın yağdığı Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Yol ve kaldırımların buzla kaplandığı Kars'ta, belediye ekipleri çatılardaki sarkıtları temizledi.

Sarıkamış ilçesinde ise kırağı tutan ağaç ve bitkiler güzel manzaralar oluşturdu, Kağızman'da da meyve bahçeleri karla beyaza büründü.

Kar yağışının yerini soğuk havaya bıraktığı Ardahan'da da buzlanmalar meydana geldi. Cadde ve sokakların buzla kaplandığı kentte, çatılarda ise sarkıtlar oluştu.