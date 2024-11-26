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Karla Kaplı Dağlarda Doğal Termal Keyfi

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde karla kaplı dağlar arasında 70 derece sıcaklıkta kaynayan doğal termal su, ziyaretçilere -10 derecede bile unutulmaz bir termal hamam deneyimi sunuyor.

Eski 10 derecede karla kaplı dağların arasında doğal termal keyfi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde karla kaplı dağların arasında 70 derece sıcakta kaynayan sıcak su, doğaseverlere kar üzerinde termal fırsatı sunuyor. Tamamen doğal şartlarda kaynayıp havuzlara biriken termal sulara-10 derecede bile giren vatandaşlar dışarıda adeta termal hamam keyfi yapıyor.

İnegöl ilçesine bağlı, Kurşunlu Mahallesi doğaseverlere eşsiz bir deneyim sunuyor. Karla kaplı dağların arasında bulunan ve 70 derece sıcakta kaynayan doğal termal su, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Tamamen doğal şartlarda kaynayıp havuzlara biriken bu termal sular, -10 derecede bile dışarıda keyifli bir termal hamam deneyimi sunuyor.

Karla kaplı dağlarda sıcak su keyfi

Dağların arasındaki sıcak su kaynağı, soğuk kış günlerinde bile termal suyun keyfini çıkarmak isteyenleri ağırlıyor. Doğaseverler, kar üzerinde yürüyüş yaparken bir yandan da sıcak suyun tadını çıkarabiliyor. Ziyaretçiler, doğal şartlarda kaynayan suların havuzlarda birikmesi sayesinde hem sağlıklı hem de keyifli bir deneyim yaşıyorlar. -10 derecede termal suya giren vatandaşlar, dışarıda adeta termal hamam keyfi yaşıyor. Bu eşsiz doğa olayı, İnegöl'e gelen ziyaretçilere kar ve sıcak suyun bir arada sunulduğu benzersiz bir deneyim yaşatıyor.

Karla Kaplı Dağlarda Doğal Termal Keyfi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMET ŞENTÜRK - Güncel
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