Haberler

Bolu'da Yılkı Atları Yiyecek Bulamayınca Kent Merkezine İndi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan yılkı atları, şehir merkezine indi. Belediye ekipleri, aç kalan atlara yem vererek yardımcı oldu.

BOLU'da karla kaplı At Yaylası'nda yiyecek bulamayan yılkı atları kent merkezine indi. Aç kalan yılkı atlarına belediye ekipleri tarafından çuvallarla yem verildi.

Kentin yüksek kesimlerindeki At Yaylası'nda etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı yarım metreyi aştı. Yaylada dolaşan yılkı atları, yiyecek bulmakta zorlanınca kent merkezine kadar indi. Kürkçüler Mahallesi'nde dolaşan yılkı atlarına Bolu Belediyesi ekipleri tarafından çuvallarla yem verildi. Doğaya bırakılan yemleri yiyen atlar, daha sonra yaylaya doğru giderken o anlar dronla görüntülendi.

HABER: Mutlu YUCA/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor

Gönlünü Süper Lig devinin genç kalecisine kaptırdı
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak

Trump'ın gece yarısı duyurduğu kararda Türkiye detayı
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Ünlü sanatçıyı gölgede bırakan dansçı
Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor

Gönlünü Süper Lig devinin genç kalecisine kaptırdı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Guendouzi'nin bilinmeyen işi! Madalya bile kazanmış

Guendouzi'nin bilinmeyen işi ortaya çıktı
İş insanı Erdoğan Akbulak, safari için gittiği ülkede çatışmanın ortasında kalarak hayatını kaybetti

Gittiği ülkede çatışmanın ortasında kalan Türk milyarderden acı haber