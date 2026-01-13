Bolu'da Yılkı Atları Yiyecek Bulamayınca Kent Merkezine İndi
Bolu'da kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan yılkı atları, şehir merkezine indi. Belediye ekipleri, aç kalan atlara yem vererek yardımcı oldu.
Kentin yüksek kesimlerindeki At Yaylası'nda etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı yarım metreyi aştı. Yaylada dolaşan yılkı atları, yiyecek bulmakta zorlanınca kent merkezine kadar indi. Kürkçüler Mahallesi'nde dolaşan yılkı atlarına Bolu Belediyesi ekipleri tarafından çuvallarla yem verildi. Doğaya bırakılan yemleri yiyen atlar, daha sonra yaylaya doğru giderken o anlar dronla görüntülendi.
HABER: Mutlu YUCA/BOLU,