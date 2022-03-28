Karla kaplı arazide karşılaştıkları tilkileri elleriyle beslediler

ARDAHAN (DHA) - ARDAHAN'da doğa fotoğrafçıları, karla kaplı arazide karşılaştıkları tilkileri, yanlarında kendileri için getirdikleri yiyeceklerle besledi. Ardahan-Kars kara yolunda ilerleyen yaklaşık 25 domuz da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Doğa fotoğrafları çekmek için Ardahan-Artvin kara yolu üzerindeki bakımevi mevkiine giden doğa fotoğrafçıları, karla kaplı arazide 4 tilki ile karşılaştı. Tilkilerin aç olduğunu anlayan Ardahan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Erol Özer, yanlarında götürdükleri yiyecekleri onlarla paylaştı. Tilkilerle kısa sürede dostluk kuran 3 kişilik ekip, bu anları cep telefonu kamerası ile çekti.

Öte yandan sürü halinde Ardahan-Kars yolunda ilerleyen yaklaşık 25 domuz da vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Domuzlar, kendilerini görüntülemek için araçlardan inen vatandaşlardan ürkerek ormanda kayboldu.