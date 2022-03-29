Karla kaplı arazide aç kalan tilkileri elleriyle beslediler - Haberler

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Karla kaplı arazide aç kalan tilkileri elleriyle beslediler

İhlas Haber Ajansı - Olgun Yıldız - Güncel
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Karla kaplı arazide aç kalan tilkileri elleriyle besledilerARDAHAN Ardahan'da doğa fotoğrafçıları, karla kaplı arazide aç kalan tilkileri elleriyle beslediler.

ARDAHAN (İHA) - Karla kaplı arazide aç kalan tilkileri elleriyle beslediler

ARDAHAN Ardahan'da doğa fotoğrafçıları, karla kaplı arazide aç kalan tilkileri elleriyle beslediler.

Ardahan-Artvin kara yolu üzerinde doğa fotoğrafçıları, karla kaplı arazide karşılaştıkları 4 tilkiyi yanlarında getirdikleri yiyeceklerle beslediler. Tilkilerin yemek yemek için birbirileriyle yarışı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Karla kaplı arazide aç kalan tilkileri elleriyle beslediler

Karla kaplı arazide aç kalan tilkileri elleriyle beslediler

Karla kaplı arazide aç kalan tilkileri elleriyle beslediler

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Güncel

Ardahan, Güncel, Haberler

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