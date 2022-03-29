Karla kaplı arazide aç kalan tilkileri elleriyle beslediler
İhlas Haber Ajansı - Olgun Yıldız - Güncel
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Karla kaplı arazide aç kalan tilkileri elleriyle besledilerARDAHAN Ardahan'da doğa fotoğrafçıları, karla kaplı arazide aç kalan tilkileri elleriyle beslediler.
ARDAHAN (İHA) - Karla kaplı arazide aç kalan tilkileri elleriyle beslediler
ARDAHAN Ardahan'da doğa fotoğrafçıları, karla kaplı arazide aç kalan tilkileri elleriyle beslediler.
Ardahan-Artvin kara yolu üzerinde doğa fotoğrafçıları, karla kaplı arazide karşılaştıkları 4 tilkiyi yanlarında getirdikleri yiyeceklerle beslediler. Tilkilerin yemek yemek için birbirileriyle yarışı cep telefonu kameralarına yansıdı.