Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karla kaplanan ilçenin doğal güzellikleri eşsiz manzaralar sunuyor

Güncel Haberler

Karla kaplanan ilçenin doğal güzellikleri eşsiz manzaralar sunuyor Beyaz gelinliği giyen Eflani'deki doğal güzellikler mest ediyor Kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan Karabük'ün Eflani ilçesinin doğal güzellikleri kartpostallık görüntüler oluştururken görenleri mest ediyor.

Karla kaplanan ilçenin doğal güzellikleri eşsiz manzaralar sunuyor

Beyaz gelinliği giyen Eflani'deki doğal güzellikler mest ediyor

KARABÜK - Kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan Karabük'ün Eflani ilçesinin doğal güzellikleri kartpostallık görüntüler oluştururken görenleri mest ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük ve ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor. Şehrin en soğuk ilçelerinden biri olan Eflani'deki göletler ile karla kaplanan ormanların ortaya çıkardığı kartpostallık görüntüler görenleri mest ediyor. Doğa tutkunu Enes Burak Atay tarafından dron ile havadan görüntülenen ilçede eşsiz manzaralar hayran bırakıyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karabük Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title