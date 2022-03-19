Karla kaplanan Harput'ta gece ışıkları ile görsel şölen - Haberler

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Karla kaplanan Harput'ta gece ışıkları ile görsel şölen

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Karla kaplanan Harput'ta gece ışıkları ile görsel şölen

Elazığ'da kar yağışıyla beyaza bürünen Harput, gece ışıklarıyla görsel şölen oluşturdu.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da kar yağışıyla beyaza bürünen Harput, gece ışıklarıyla görsel şölen oluşturdu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından kar yağışı Elazığ'ın merkezinde gece etkili oldu. Dün yağan kar ile beyaza bürünen bin 200 rakımda bulunan tarihi Harput Mahallesi'nde yağış gece boyu devam etti. Zaman zaman tipi şeklinde yağan kar, gece ışıkları ve manzarasıyla tarihi mahallede kartpostallık görüntüler oluşturdu.

(Erkan Bay/İHA)

Karla kaplanan Harput'ta gece ışıkları ile görsel şölen

Karla kaplanan Harput'ta gece ışıkları ile görsel şölen

Karla kaplanan Harput'ta gece ışıkları ile görsel şölen

Karla kaplanan Harput'ta gece ışıkları ile görsel şölen

Karla kaplanan Harput'ta gece ışıkları ile görsel şölen

Karla kaplanan Harput'ta gece ışıkları ile görsel şölen

Karla kaplanan Harput'ta gece ışıkları ile görsel şölen

Karla kaplanan Harput'ta gece ışıkları ile görsel şölen

Karla kaplanan Harput'ta gece ışıkları ile görsel şölen

Karla kaplanan Harput'ta gece ışıkları ile görsel şölen

Karla kaplanan Harput'ta gece ışıkları ile görsel şölen

Karla kaplanan Harput'ta gece ışıkları ile görsel şölen

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İhlas Haber Ajansı / Güncel

Meteoroloji, Harput, Elazığ, kar, Güncel, Haberler

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