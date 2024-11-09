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Kariyer Planlaması Semineri Pazaryeri'nde Gerçekleşti

Kariyer Planlaması Semineri Pazaryeri'nde Gerçekleşti
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Bilecik'in Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Pazaryeri Meslek Yüksekokulu'nda 'Kariyer Planlamasının Önemi, Adımları ve Strateji' konulu seminer vererek gençlerle bir araya geldi.

Bilecik'in Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilere "Kariyer Planlamasının Önemi, Adımları ve Strateji" konulu seminer verdi.

Meslek Yüksekokulunun toplantı salonunda gençlerin büyük ilgi gösterdiği seminerde Kahraman, öğrencilere Pazaryeri ilçesini eğitimleri için tercih ettikleri için teşekkür etti.

Kariyer planlamasının yalnızca iş bulma süreci olmadığını, aynı zamanda hayat boyu süren bir yolculuk olduğunu belirten Kahraman, öğrencilere okudukları bölümlerde geleceklerini nasıl şekillendireceklerine dair bilgiler verdi.

Konuşmasının ardından öğrencilerin taleplerini dinleyen Kahraman, Pazaryeri hakkındaki görüş ve isteklerini sorarak, onlara daha iyi hizmet sunabilmek için notlar aldı.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel
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