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Kariye Camii'nde yabancı ziyaretçiler için yeni düzenleme başladı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan Tarihi Kariye Camii, 6 Mayıs'ta ibadete açıldı. Camiye biletli ziyaretler başladı ve yabancı ziyaretçilerden 20 avro giriş ücreti alınıyor. Cuma günleri ise cami turistik ziyarete kapalı olup, tüm Müslümanların ibadetine açılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan, uzun yıllar müze olarak kullanıldıktan sonra 6 Mayıs'ta ibadete açılan Tarihi Kariye Camii'ne biletli ziyaretler başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılan cami, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden alınan kararla yabancı ziyaretçilere ücretli hale getirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kariye Camii, cuma günleri yalnızca ibadete açılıyor. Diğer günlerde ise vakit namazlarından 15 dakika önce turistik ziyaret durdurularak ibadet için gelen misafirler camiye ücretsiz girebiliyor.

Yeni düzenlemeye göre cami haftanın altı günü 09.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebiliyor ve yabancı uyruklu ziyaretçilerden 20 avro giriş ücreti alınıyor. Cuma günleri ise turistik ziyarete kapalı olan cami, yabancı ziyaretçiler dahil tüm Müslümanların ibadetine açılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Cami Kültür Güncel Haberler

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