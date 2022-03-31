Karısının bacağının kesilmesine neden olan sanığın yargılanmasında sona yaklaşıldı - Haberler

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Karısının bacağının kesilmesine neden olan sanığın yargılanmasında sona yaklaşıldı

AA - Meriç Ürer - Güncel
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Karısının bacağının kesilmesine neden olan sanığın yargılanmasında sona yaklaşıldı

İzmir'de pompalı tüfekle yaraladığı karısının sol bacağının kesilmesine neden olan sanığın yargılanmasına devam edildi.

İZMİR (AA) - İzmir'de pompalı tüfekle yaraladığı karısının sol bacağının kesilmesine neden olan sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Onur Akman, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma salonunda taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı hazır bulundu.

Hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılan sanık Akman, suçu tahrik altında işlediğini iddia etti.

Eşine geçmişte hiç şiddet uygulamadığını öne süren Akman, "İçten pişmanım." dedi.

Sanık avukatı, esas hakkındaki savunma için süre talebinde bulundu.

Talebi yerinde bulan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Dava süreci

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 21 Mayıs 2019'da Onur Akman, tartıştığı karısı Manolya Akman'ı pompalı av tüfeğiyle ağır yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan kadının sol bacağı, diz kapağından kesilmişti.

Sanık hakkında "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılmıştı. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada hakim, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçu dolayısıyla dosyanın görevli 12. İzmir Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini kararlaştırmıştı.

Yargılama sürecinde Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde rapor vermişti.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın resmi nikahlı eşini ruhsatsız av tüfeği ile 2 kez sol ayağına ateş açıp öldürmeye teşebbüs ettiğinin anlaşıldığını belirtmiş ve sanığa "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası verilmesi yönünde görüş bildirmişti.

AA / Meriç Ürer - Güncel

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Onur Akman, İzmir, Güncel, Haberler

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