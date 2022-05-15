Karısını elektrik vererek öldüren sanığa iyi hal indirimi yapılan kararı Yargıtay bozdu - Haberler

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da 8 yıl önce 33 yaşındaki eşi Mübarek Turan'ı ikinci kız çocuğunu dünyaya getirdikten sonra yanaklarına elektrik vererek öldürmekten yargılanan Veysi Turan hakkındaki kararı, Yargıtay 4'üncü defa bozdu. Yargıtay, yerel mahkemenin karısını öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Veysi Turan'ın "155 polis imdat hattını arayarak eşini boğduğunu bildirdiği" gerekçesiyle takdiri indirimle müebbet hapis cezası verilmesini bozdu. Sanık Veysi Turan, 16 Haziran'da bir kez daha mahkemeye çıkacak. Yargıtay'ın kararını doğru bulduklarını belirten Mübarek Turan'ın aile avukatı Burak Göncü, "Yargıtay'ın son vermiş olduğu karar, bizim ciddi anlamda hukuka olan hem güvenimizi, hem umudumuzu, hem de maktülenin ailesinde az da olsa vicdani rahatlatma söz konusu olmuştur. Bu sebeple sanığa verilen iyi hal indiriminin kaldırılmasını çok doğru bir karar olarak bulmaktayız." dedi.

Olay, 24 Ocak 2014 gecesi Diyarbakır merkez Kayapınar İlçesi Huzurevleri Mahallesi 133'üncü sokaktaki evde meydana geldi. Veysi Turan, kent merkezindeki bir lokantada lahmacun ustası olarak çalışıyordu. 5 yıllık eşi Mübarek Turan ise 4 yaşındaki kızlarının ardından ikinci kızlarını dünyaya getirmişti. Eşini ve bebeğini doğum sonrasında eve getiren Veysi Turan, iddiaya göre onlar uyuduktan sonra üçlü elektrik prizinin kablosunu kesti. Turan, kablonun fişini prize takarken, kestiği uçlarını ise uyuyan eşinin yanaklarına tuttu. Mübarek Turan, elektrik akımı nedeniyle o anda yaşamını yitirdi. Eşinin donup kaldığını gören Veysi Turan, eşinin ağzını eliyle kapattı. Veysi Turan ise 155 Polis İmdat hattını arayarak eşini boğduğunu ihbar etti. Eve gelen polisler, baş kısmı kömürleşmiş kadının cesedini bulurken, Veysi Turan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE ÇIKTI

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Mübarek Turan'ın olaydan bir gün önce doğum yaptığı için evde dinlendiği, bu sırada eşini öldürmeye karar sanığın cinayeti işlemek için bir gün önce bir çift yalıtkan eldiven, üçlü uzatmalı priz ve tornavida aldığı belirtildi. Veysi Turan hakkında "Tasarlayarak eşini öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İLK YARGILAMADA İNDİRİMSİZ CEZA

155'İ ARAMASI İNDİRİM SEBEBİ OLDU

YARGITAY İNDİRİM YAPILMASINI BOZMA GEREKÇESİ YAPTI

"BÜYÜK BİR VİCDAN YARASI OLARAK TARİHE GEÇMİŞ BİR DOSYADIR"

"HUKUKİ MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ"

Maktülenin ikinci kız çocuğu doğurması sebebiyle sanık tarafından tasarlanarak priz, kablo alınarak ve uyuduktan sonra şakaklarına elektrik verilerek çok acımasızca, canice öldürüldüğünü vurgulayan Göncü, "Tabii ki halen hukuki mücadeleye devam ediyoruz. Yerel mahkemece son çıkacak kararın Türkiye'de kanayan kadın cinayetlerine de emsal niteliğinde olacak. Sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması için elimizden geleni yapacağız. 155 ihbar hattını araması iyi hal indirimi olarak değerlendirilmişti. Fakat sanığın mahkemeye hiçbir şekilde tutum, davranışları, doğru beyanlarda bulunmayışı da TCK 62'nin ruhuyla uyuşmamaktadır. Bu yüzden bu karara itiraz ettik ve Yargıtay'ın verdiği kararı doğru ve hukuki olarak bulmaktayız" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel