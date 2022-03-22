Karısına hem bıçakla hem de makasla saldırarak hastanelik etti

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da yabancı uyruklu bir kişi, 4 çocuk annesi karısına hem bıçakla hem de makasla saldırarak yaralayıp hastanelik etti. Saldırgan koca, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesinde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Naseer M.I.A.S.(45) evlerinde tartıştığı 4 çocuk annesi eşi Noor H.M.A.A.'ya (36) önce bıçakla daha sonra da makasla saldırarak yaraladı. Yaralı kadın ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, yabancı uyruklu koca ise İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Muhammer Ay/ İHA)