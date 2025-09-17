Haberler

Karısı ve Çocuğunu Öldüren Sürücü Tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde nehre düşen otomobilde karısı ve çocuğu yaşamını yitiren sürücü Serdar Kıyak, 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında nehre düşen otomobilde karısı ile çocuğu yaşamını yitiren sürücü Serdar Kıyak (32) hakkında gözaltı kararı verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Kıyak, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kıyak, çıkarıldığı hakimlikçe, "Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" ve "Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak alt soya karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından tutuklandı.

Serdar Kıyak yönetimindeki 55 AAL 625 plakalı otomobil, 12 Eylül'de Asar Mahallesi'nde Kızılırmak'a düşmüş, aracın içindeki sürücünün eşi Gülşah (34) ve oğlu Poyraz Kıyak (1) hayatını kaybetmişti.

Kendi imkanlarıyla sudan çıkan Serdar Kıyak'ın Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktor olduğu öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
