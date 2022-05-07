Karısı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

EFELER, AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde karısı tarafından bıçaklanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle'deki 209 Sokak'ta oturan E.B. (26) ile eşi Doğukan B. (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.B, kocasını bıçakla yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Ağır yaralanan Doğukan B, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Doğukan B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan E.B, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Daha önce de cinayet işlemiş

E.B'nin 2017'de, çalıştığı Kurutuluş Mahallesi'ndeki eğlence mekanında da iş yeri sahibi T.A'yı (27) bıçakla öldürdüğü tespit edildi.

E.B'nin bu suçtan hüküm giydiği, cezaevinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde izinli çıktığı, bir süre önce de Doğukan B. ile evlendiği öğrenildi.