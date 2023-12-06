Ardahan'da bir vatandaş tarafından beslenen ve doğada zaman geçirmeleri için kafesinden çıkarılan tavşanlar karın keyfini çıkardı ve beslendi.

Karın altında yiyecek arayan sevimli tavşanlar böyle görüntülendi

ARDAHAN - Ardahan'da bir vatandaş tarafından beslenen ve doğada zaman geçirmeleri için kafesinden çıkarılan tavşanlar karın keyfini çıkardı ve beslendi.

Ardahan'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Karla birlikte kent yeniden beyaza büründü. Halilefendi mahallesinde Lezzet-i Kür restorandın bulunduğu alanda kar altında yiyecek arayan 2 tavşan görüntülendi.

İşletme sahibi tarafından beslenen ve doğada zaman geçirmeleri için kafesinden çıkarılan tavşanlar karın keyfini çıkardı.