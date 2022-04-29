Karikatürist Yurdagün Göker vefat etti

"Nasrettin Hoca" ve "Nasrettin Hoca'dan Keloğlan'a" adlı çizgi romanların çizeri karikatürist Yurdagün Göker, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin (TGC) internet sitesinde yapılan paylaşımda Yurdagün'ün vefatı, "Değerli meslektaşımız karikatürist Yurdagün Göker'i kaybettik. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Yurdagün Göker'in ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadeleriyle duyuruldu.

Göker'in vefatının ardından sosyal medyada sevenleri ve arkadaşları başsağlığı mesajları yayınladı.

Yurdagün Göker, bir röportajında karikatür tarzına dair, "Karikatürler bazen düşündürür, bazen güldürür bazen de üzer. Onun için benim karikatürlerimde insanın davranışlarını, düşüncelerindeki doğrulukları yanlışlıkları ele aldığım için daha doğrusu insanı ele aldığım için herkes kendisine göre etki ve tesir alacaktır." demişti.

Göker'in cenazesi 1 Mayıs'ta Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle vaktini müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Karikatürist Yurdagün Göker hakkında

Göker, 1935 yılında Edirne'de dünyaya geldi. Sanatçı, Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra iktisat, arkeoloji ve sanat tarihi üzerine eğitim aldı.

Mesleğe 1951 yılında Karakedi Mizah Dergisi'nde çizerek başlayan sanatçı, Havadis, Son Havadis, Yeni İstanbul, Tercüman, Türkiye gazetelerinde, Hayat ve Ses dergileri ile Bunte, Das Freizeit magazin, Hobby, Horzu ve Kicker dergilerinde çizdi.

Göker, Montreal'de ödül kazandıktan sonra 1965 yılında davet aldığı Almanya'ya gitti. Karikatür ve hikayeleri birçok Alman gazete ve dergilerinde yayınlandı.

Sonraki yıllarda NASA için 30 dakikalık çizgi film yapan Göker, 1975 yılında Türkiye'ye döndü.

Hayat Yayınları'nda danışman olarak çalışırken Milli Eğitim Bakanlığı Yayımlar Komitesi üyeliğine seçilen usta karikatürist, Bakanlık adına "Yavrutürk" dergisini çıkardı.

Yurdagün Göker, "Nasrettin Hoca" ve "Nasrettin Hoca'dan Keloğlan'a" adlı çizgi romanları, 13 Keloğlan ve 3 Bora albümü yayınlandı, 400 masal resimledi. Bu arada 12 yıl Beşiktaş takımında basketbol oynadı, kaptanlık ve antrenörlük yaptı.

İkisi yurt dışında olmak üzere beş kişisel karikatür sergisi açan sanatçı, birçok kez de karma sergiye katıldı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi olan Göker, 2006 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibiydi.