Karikatürist Yurdagün Göker, toprağa verildi

Önceki gün hayatını kaybeden karikatürist Yurdagün Göker, son yolculuğuna uğurlandı.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğlen vaktini müteakip kılınan cenaze namazına, ailesinin yanı sıra arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Törende, Göker'in eşi Güler Göker, ablası Nevin Göker Ulutaş ile oğulları Mehmet ve Batu Göker taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına katılan karikatürist Ercan Akyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada Göker ile ilkokuldan beri tanıştıklarını belirterek, "Kısa pantolonluyken tanıştım kendisiyle. Arkadaşımın eniştesiydi. Ben de çizmeye meraklı olduğum için arkadaşım, 'Benim eniştem de böyle resimli roman çiziyor.' dedi. Tanışıklığım o zamana dayanır." diye konuştu.

Göker'in yurt dışına gidip geldikten sonra daha çok tanınmaya başladığını aktaran Akyol, "Herkesin ağabeyi oldu. Karikatürü o kadar severdi. Yeni karikatürcüleri takip ederdi. Karikatür literatürünü çok iyi bilirdi. Genç kuşaklara aktarmak çok hoşuna giderdi. O bakımdan karikatür kültürünü yeni kuşaklara aşılamada çok faydası olmuştur." ifadelerini kullandı.

Karikatürist Tan Oral, çok eski arkadaş olduklarına işaret ederek, " Türkiye'de 1950 kuşağı diye çok değerli bir grup karikatürcü vardı. Yavaş yavaş, birer ikişer gittiler. Son kalan temsilci Yurdagül Göker'di. O da gitti." değerlendirmesini yaptı.

Karikatürist Raşit Yakalı da Göker'in ağabey, usta ve başvurulacak kişi olduğunu, biriktirdiği çok değerli karikatür albümlerini bulunduğunu, gençlerle ilgilendiğini ve bir duayen olduğunu dile getirdi.

Karikatürist Öznur Kalender ise 52 senedir eğitim aldığı Göker'in, bilgili, deneyimli ve altyapılı bir insan olduğunu belirterek, "Yurdagül ağabeyim, hocamdı benim. 52 senedir eserler yaptık ama ondan ne fırça yerdik. Daha iyi olmamızı isterdi. Onun bir belgeselini hazırlayacaktık, kısmet olmadı ama büyük adamdı." dedi.

Göker'in Beşiktaş bayrağına sarılı naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yurdagün Göker hakkında

"Nasrettin Hoca" ve "Nasrettin Hoca'dan Keloğlan'a" adlı çizgi romanların çizeri Yurdagün Göker, 1935'te Edirne'de dünyaya geldi.

Sanatçı, Kabataş Erkek Lisesini bitirdikten sonra iktisat, arkeoloji ve sanat tarihi üzerine eğitim aldı.

Mesleğe 1951'de Karakedi Mizah Dergisi'nde çizerek başlayan sanatçı, Havadis, Son Havadis, Yeni İstanbul, Tercüman ve Türkiye gazetelerinin yanı sıra Hayat, Ses, Bunte, Das Freizeit, Hobby, Horzu ve Kicker dergilerinde çizdi.

Göker, Montreal'de ödül kazandıktan sonra 1965'te davet aldığı Almanya'ya gitti. Karikatür ve hikayeleri birçok Alman gazete ve dergilerinde yayınlandı.

Sonraki yıllarda NASA için 30 dakikalık çizgi film yapan Göker, 1975'te Türkiye'ye döndü.

Hayat Yayınları'nda danışman olarak çalışırken Milli Eğitim Bakanlığı Yayımlar Komitesi üyeliğine seçilen usta karikatürist, Bakanlık adına "Yavrutürk" dergisini çıkardı.

Yurdagün Göker'in, "Nasrettin Hoca" ve "Nasrettin Hoca'dan Keloğlan'a" adlı çizgi romanlarının dışında, 13 Keloğlan ve 3 Bora albümü yayınlandı. 400 masalı resimleyen usta çizer, 12 yıl Beşiktaş takımında basketbol oynadı, kaptanlık ve antrenörlük yaptı.

İkisi yurt dışında olmak üzere beş kişisel karikatür sergisi açan sanatçı, birçok kez de karma sergiye katıldı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi olan Göker, 2006 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibiydi.