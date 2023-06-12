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Karikatür: 'Bunlar Bizim Değil, Onların Çocukları'

Karikatür: "Bunlar Bizim Değil, Onların Çocukları"

Güncel Haberler

"Ülkemizde bu kadar küçük çocukların çalışması çok yazık." "Bunlar BİZİM değil, ONLARIN çocukları." ABD sınırından giren refakatsiz göçmen çocuklar sığınma evlerine alınıyor, sonra da yorucu işlerde çalıştırılmak üzere şaibeli koruyucu ailelere teslim ediliyor.

Karikatür: Bunlar Bizim Değil, Onların ÇocuklarıNiçin?

"Ülkemizde bu kadar küçük çocukların çalışması çok yazık."

"Bunlar BİZİM değil, ONLARIN çocukları."

ABD sınırından giren refakatsiz göçmen çocuklar sığınma evlerine alınıyor, sonra da yorucu işlerde çalıştırılmak üzere şaibeli koruyucu ailelere teslim ediliyor.

ABD hükümeti, göçmen çocukların zorla çalıştırılmasına göz yumuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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