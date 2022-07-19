Karı-kocanın yaralanmasının altından 'aldatma' iddiası çıktı

ADANA'da Aytekin Y.'nin (32) tabancayla, eşi Eda Y.'nin (27) ise bıçakla yaralandığı olayın altından 'aldatma' iddiası çıktı. Eda Y.'yi, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Aytekin Y.'nin bıçakladığı, Aytekin Y.'yi ise eve gelen komşuları Emrah K.'nin tabancayla yaraladığı belirtildi. Aytekin Y., eşi ile Emrah K.'nin ilişkisi olduğunu iddia etti.

Olay, 17 Temmuz günü saat 16.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuklu Aytekin ve Eda Y. çifti, iddiaya göre şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süre önce ayrı yaşamaya başladı. Olay günü Aytekin Y., eşinin yaşadığı eve geldi. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında çiftin komşusu Emrah K. de eve geldi. Kısa süre sonra çiftin evinden bir el tabanca sesi duyuldu. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Aytekin Y.'yi tabancayla bacağından vurulmuş, Eda Y.'yi ise bıçakla sırtından yaralı halde buldu. Yaralı çift ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay sonrası kaçan Emrah K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.