KARGOYLA TÜTÜN SEVKİYATI JANDARMAYA TAKILDI

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yol kontrol noktasında durdurulan bir kargo şirketine ait kamyonda yapılan aramada 2 ton 860 kilogram kaçak tütünle çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Antalya'ya şehir dışından kaçak tütün ve tütün mamulleri getirileceği ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucunda M.K.'nin bir kargo şirketi aracılığıyla Ankara'dan Antalya'ya kaçak tütün getirerek pazarlayacağı tespit edildi. Şüpheliye yönelik teknik ve fiziki takibi sürdüren jandarma ekipleri, kaçak ürünlerin yola çıktığını belirledi. Antalya- Konya karayolu Manavgat ilçesi girişinde bulunan Hacıobası yol kontrol noktasında, İl İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kargo şirketine ait kamyon durduruldu.

Kamyonda yapılan aramada 2 ton 860 kilogram kaçak tütün, 440 bin makaron, 6 gümrük kaçağı dinamo, 2 kaçak cep telefonu, 600 kaçak LED ampul, 225 kaçak otomobil hava filtresi, 60 paket kaçak sigara, bin paket sigara sarım kağıdı ele geçirildi. Kamyon ve gümrük kaçağı olduğu belirlenen ürünlere el konulurken, kaçak ürün siparişi veren 16 şüpheli hakkında adli adli işlem başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel