Kargoyla Samsun'a gönderilen uyuşturucuyu alan iki zanlı yakalandı - Haberler

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Kargoyla Samsun'a gönderilen uyuşturucuyu alan iki zanlı yakalandı

AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'da düzenlenen operasyonda, İstanbul'dan kargoyla gönderilen uyuşturucuyu alan biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen operasyonda, İstanbul'dan kargoyla gönderilen uyuşturucuyu alan biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu gönderileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis, Yenimahalle Mahallesi'ndeki bir kargo şubesinden gönderiyi alan E.G. isimli kadın ile S.Ö'yü yakaladı.

Zanlıların kargo gönderisi, üzerleri ve araçlarında yapılan aramada 492,75 gram metamfetamin, hassas terazi, cep terazisi, pipet içinde 0,52 gram metamfetamin ile bong düzeneği ele geçirildi.

E.G. ve S.Ö, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

AA / Recep Bilek - Güncel

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