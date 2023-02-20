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Kargoyla kente uyuşturucu getiren bir kişi yakalandı

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Kargoyla kente uyuşturucu getiren bir kişi yakalandı

SAMSUN'un Canik ilçesinde, kargoyla kutu içindeki ayakkabılara gizlenmiş uyuşturucu madde getiren bir şüpheli jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

SAMSUN'un Canik ilçesinde, kargoyla kutu içindeki ayakkabılara gizlenmiş uyuşturucu madde getiren bir şüpheli jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan takip ve çalışmalar neticesinde ayakkabı kutusu içerisinde kargo firması aracılığıyla kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi aldı. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde şüpheli E.A., bugün saat 14.15 sıralarında kargo firmasından ayakkabı kutularını alacağı sırada yakalanarak gözaltına alındı. Kutularda yapılan aramada, 4 adet spor ayakkabı içerisinde 1450 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Hisarcık Canik Güncel Haberler

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