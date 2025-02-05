Kargoda Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
Samsun'un İlkadım ilçesinde kargo ile gönderilen tarım ilaçlama pompasında 2 bin 600 uyuşturucu hap bulundu. Yapılan operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde kargoyla gönderilen tarım ilaçlama pompasında uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kargo aracılığıyla uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İlkadım ilçesindeki kargo firmasına düzenlenen operasyonda narkotik köpeği Tony ile yapılan aramada, tarım ilaçlama pompasına gizlenmiş 2 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan F.K, emniyete götürüldü.