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KARGO UÇAĞI HAVADAN GERİ DÖNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
KARGO UÇAĞI HAVADAN GERİ DÖNDÜ

Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yapan MNG Havayolları'na ait kargo uçağı, teknik bir arıza nedeniyle İstanbul Havalimanı'na indi.

Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yapan MNG Havayolları'na ait kargo uçağı, teknik bir arıza nedeniyle İstanbul Havalimanı'na indi.Atatürk Havalimanı'ndan saat 18.20'de Londra Luton Havalimanı'na gitmek için kalkış yapan MNG Kargo'ya ait MB200 sefer sayılı Airbus A330-243F tipi uçağında kalkışından kısa bir süre sonra teknik bir arıza meydana geldi. Bunun üzerine Bulgaristan hava sahasından geri dönen uçak Marmara Denizi üzerinde Tekirdağ açıklarında turlamaya başladı. Yaklaşık 2 saat 20 dakika iniş ağırlığına ulaşmak için havada tur atan uçak daha sonra İstanbul Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde iniş yaptı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı, MNG Kargo, Uçak, Güncel, Haberler

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