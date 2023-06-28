Gaziantep'te bir ikamette yapılan aramada, kargo paketinin içinden 80 litre sahte dökme alkol ile 50 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kargo paketinde 80 litre sahte alkol ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir ikamette yapılan aramada, kargo paketinin içinden 80 litre sahte dökme alkol ile 50 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikamette yapılan aramada, kargo paketinin içinden 80 litre sahte dökme alkol ile 50 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirdi. Ekipler, kargo paketine zulalanmış halde 80 litre sahte dökme alkol ile 50 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.