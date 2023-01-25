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Kargo minibüsünde 500 kilo kaçak tütün ele geçirildi

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Kargo minibüsünde 500 kilo kaçak tütün ele geçirildi

ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, ihbar üzerine durdurulan, kargo şirketine ait minibüste 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, ihbar üzerine durdurulan, kargo şirketine ait minibüste 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ihbarı üzerine ortak operasyon düzenledi. Kargo şirketine ait minibüs, Ankara'dan Aksaray yönüne seyir halindeyken, Şereflikoçhisar'da durdurularak arandı. Araçta 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan minibüs şoförü, jandarmadaki ifadesi sonrası olayla ilgisi olmadığının anlaşılmasının ardından serbest bırakıldı. Kaçak tütünü kargoya veren kişinin tespiti için çalışma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Şereflikoçhisar Hisarcık Ankara Güncel Haberler

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