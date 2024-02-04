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Kargo kamyoneti çarptı, 1 çocuk annesi hayatını kaybetti

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kargo dağıtım kamyonetinin çarptığı 1 çocuk annesi Fatma Bakır (31), hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde kargo dağıtım kamyonetinin çarptığı 1 çocuk annesi Fatma Bakır (31), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Atatürk Caddesi Terziler Sokağı'nda meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapan 34 HRT 048 plakalı kargo dağıtım kamyoneti, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Bakır'a çarptı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bakır, kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan 9 yaşında bir oğlu olduğu öğrenilen Fatma Bakır, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından bugün Bandırma'da toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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