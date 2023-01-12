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Kargo ile eve gönderilen televizyonun içinden uyuşturucu çıktı, 1 kişi tutuklandı

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Kargo ile eve gönderilen televizyonun içinden uyuşturucu çıktı, 1 kişi tutuklandıSAMSUN Samsun'da bir eve operasyon düzenleyen narkotik polisi, kargo paketindeki televizyonun içinde uyuşturucu ele geçirirken gözaltına alınan koca tutuklandı, eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kargo ile eve gönderilen televizyonun içinden uyuşturucu çıktı, 1 kişi tutuklandı

SAMSUN Samsun'da bir eve operasyon düzenleyen narkotik polisi, kargo paketindeki televizyonun içinde uyuşturucu ele geçirirken gözaltına alınan koca tutuklandı, eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda İlkadm ilçesinde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi bulunan O.A. isimli şahısla ilgili olarak çalışma başlattı. Şüpheli şahsa kargo yolu ile yüklü miktarda uyuşturucu madde geldiği bilgisini alan narkotik polisi, söz konusu şahsın ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramada kargo kutusu içerisinde bulunan televizyon içerisine zulalanmış vaziyette 296,76 gram metemfetamin maddesi ile ikamet içerisinde 3 paket halinde satışa hazır vaziyette 0,81 gram metamfetamin maddesi, 7 kapsül sentetik ecza hap, 2 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında, O.A. ile olayla ilgisi olduğu tespit edilen eşi M.A. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, eşi M.A. ise yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Narkotik Samsun 3. Sayfa Güncel Haberler

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