Sarıyer açıklarında karaya oturan Komor Adaları bayraklı kargo gemisi tahliye edildi

Güncelleme:
Sarıyer açıklarında karaya oturan 100 metre uzunluğundaki Komor Adalı kargo gemisi 'Razouk', kaptanın tıbbi tahliye talebi üzerine ekiplere başarıyla tahliye edildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sarıyer açıklarında karaya oturan 100 metre uzunluğundaki Komor Adaları bayraklı kargo gemisinin tahliye edildiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, "Türkeli Demir Sahası'nda karaya oturan 'Razouk' isimli geminin kaptanının tıbbi tahliye talebinde bulunması üzerine, kara tahlisiye (can kurtarma) ekibimizce geleneksel varagele sistemi kullanılarak başarıyla tahliye edilmiş ve kaptan karada sağlık ekiplerine teslim edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Olay

Romanya'daki Köstence Limanı'ndan ayrılarak İstanbul Boğazı açıklarına seyreden Komor Adaları bayraklı, 100 metrelik "Razouk" isimli kargo gemisi, Kısırkaya açıklarında karaya oturmuştu.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edilmişti.

Kaynak: AA / Şaduman Türkay - Güncel
