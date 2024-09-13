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Kargo Dolandırıcılığı Şüphelisi Gözaltına Alındı

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Maltepe'de bir kişi, eniştesinden gelen fotoğraf makinesi lensini kargo şirketi tarafından tutanaksız teslim alındığı yalanına inanarak dolandırıldı. Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL,MALTEPE'de eniştesinin kendisine gönderdiği fotoğraf makinesi lensini iş yerinde teslim aldıktan sonra, kargo çalışanı kıyafetiyle gelen bir kişinin "Kargonuz tutanaksız teslim edilmiş. Ben onu geri alıyorum. Tekrar getireceğizö yalanına inanıp geri verdi. Fotoğraf makinesinin lensinin bir türlü geri gelmemesi üzerine kargo şirketini arayan kişi dolandırıldığını anladı. Polis şüpheliyi gözaltına aldı.

Maltepe'de 9 Eylül Pazartesi günü polise başvuran mağdur S.K.(50), başka bir ilde eniştesinin 150 bin lira değerindeki fotoğraf makinesi lensini internet üzerinde satışa koyduğunu, satış için anlaştığı bir kişiye teslim etmesi için kendisine gönderdiğini söyledi. Fotoğraf makinesi lensinin kargo şirketi tarafından iş yerinde getirilerek teslim edildiğini anlatan S.K. 'Kısa bir süre sonra kargo şirketi kıyafetli bir kişi gelerek. Kargonun tutanaksız olarak teslim edildiğini, kargoyu geri alarak bir süre sonra tekrar getireceklerini söyledi' dedi. Ona inandığını ve kargoyu geri verdiğini anlatan S.K.'nın fotoğraf makinesi lensinin bir türlü geri getirilmemesi üzerine kargo şirketini aradığında dolandırıldığını anladığı belirtildi.

YAKALANDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada olayı gerçekleştiren şüpheli Cebrail T.(20)'yi gözaltına aldı. Şüphelinin daha önceden bir suç kaydı olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dolandırıcılık Maltepe 3-sayfa Güncel Polis

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