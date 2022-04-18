KARGO ARACIYLA, OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 2 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MERSİN'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza ilçeye bağlı Çiçekli ve Karaçerçili Mahallesi arasında meydana geldi. Emre D. (26) idaresindeki 33 AEG 624 plakalı otomobil ile Mehmet B. (60) yönetimindeki 06 CUL 479 plakalı kargo aracı kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri yaralandı. Yaralılar götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. (DHA)