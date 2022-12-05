KARGO ARACINDA 65,5 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ; 3 GÖZALTI Güncel Haberler DÜZCE'de, polis ekiplerince kargo firmasına ait araçta yapılan aramada, 65 kilo 598 gram esrar ele geçirildi. DÜZCE'de, polis ekiplerince kargo firmasına ait araçta yapılan aramada, 65 kilo 598 gram esrar ele geçirildi. Sürücü ve araçtaki 2 kişi, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda şüphe üzerine takibe aldığı, kargo firmasına ait aracı durdurdu. Kamyonun kasasında yapılan aramada, 110 paket halinde toplam 65 kilo 598 gram esrar ele geçirildi. Sürücü Z.U. ve araçta bulunan 2 kişi, gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› KARGO ARACINDA 65,5 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ; 3 GÖZALTI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.