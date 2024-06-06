Kargı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Kaçak Avcılıkla Mücadelede Dronları Kullanıyor

Kargı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından kaçak avcılıkla mücadele kapsamında dronla denetim gerçekleştiriliyor.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, baraj ve göletlerde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında dronla denetim yapıyor.

Dronla düzenli olarak havadan yasa dışı avcılık ile ilgili denetim ve kontrol faaliyeti gerçekleştiren ekipler, kaçak avcılığın önüne geçmeye çalışıyor