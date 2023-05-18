Kargı Ormanlarında Silvikültürel Müdahale Esasları Eğitimi Yapıldı

Çorum'un Kargı ilçesinde orman zenginliğinin korunması amacıyla Amasya Orman Bölge Müdürlüğünce "Kargı Ormanlarında Silvikültürel (planlı ormancılık) Müdahale Esasları Eğitimi" yapıldı.

Bölge müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, hizmet içi eğitim programı kapsamında Kargı Orman İşletme Müdürlüğü personeline boşaltma kesimi, gençlik bakımı, meşcere altı bakımı, hazırlama kesimi, tohumlama kesimi hakkında uygulamalı eğitim verildi.

Amasya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Gültekin Şenlikoğlu yönetimindeki eğitimde, Silvikültür Şube Müdürü Abdulkadir Ortataş, Orman İdare ve Planlama Şube Müdürü Şamil Yağlıoğlu, Orman Mühendisi Oktay Tekin, bilgi ve tecrübelerini Kargı Orman İşletme Müdürlüğü teknik personeliyle paylaştı.

Açıklamada, "Amasya Orman Bölge Müdürlüğümüz orman servetini geliştirmek ve ormanların ihtiyaç duyduğu silvikültür bakımları gerçekleştirerek orman varlığının sağlıklı olarak büyümesini sağlamak için teknik gelişimleri takip etmeye ve çalışmalarında uygulamaya devam ediyor. Ormanlarımızın sürekliliğini sağlamak ve gelecek kuşakların yararlanabileceği çok fonksiyonel ormanlar kurmak için, ağaçların ihtiyaçlarına, biyolojik özelliklerine, yetişme şartlarına göre, genç meşcere bakımlarını yapıyor, ormanlarını gençleştirmeye ve güzelleştirmeye devam ediyor.?" ifadelerine yer verildi.